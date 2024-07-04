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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aranan örgüt üyelerinin hücre evlerinde (gaybubet) kaldıkları tespit edildi. Aralarında meslekten ihraç öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ve örgüt evi temincisi de bulunan 13 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 9'unu yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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