16 Eylül 2025 Salı
Güncel

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16 Eylül 2025 Salı 09:44
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Konak, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskında, aralarında emekli ve ihraç edelin polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

