İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4118
  • EURO
    8,9843
  • ALTIN
    441.417
  • BIST100
    1523.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'cü eski emniyet müdürü İzmir'de yakalandı
Güncel

FETÖ'cü eski emniyet müdürü İzmir'de yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ocak 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:46
ABONE OL

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıklarını belirledi.

Şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizlenen hücre evlerinde barındıklarını tespit eden ekipler, örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir'deki 35 adrese düzenlenen operasyonda aralarında sahte kimlik gösteren firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer ile haklarında yakalama kararları bulunan, meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.