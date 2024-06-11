İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4032
  • EURO
    34,9397
  • ALTIN
    2398.93
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Güncel

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Haziran 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.