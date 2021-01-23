İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe vuruldu: 903 kişi tutuklandı

AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:59

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılı kasım ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 1529'u muvazzaf 1966 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan 1819 şüpheliden 903'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 253 zanlı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Yakalanan şüphelilerden bir bölümü tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve sağlık durumları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bir bölümü değişen delil ve sağlık durumları nedeniyle kolluktan serbest kalırken bir bölümünün de operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi.

Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 147 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.