AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:25

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığının ortak çalışması sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 756'sı muvazzaf bin 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9, 16 ve 30 Haziran ile 21 Temmuz 2020'de düzenlenen 8 operasyonda bin 29 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 551'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 162'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyet, 283'ü de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Değişen delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle 15, operasyon tarihleri öncesinde diğer birimlerce haklarında işlem yapılmasından dolayı da 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 93 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.







