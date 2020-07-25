İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 ayda 551 kişi tutuklandı
Güncel

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 ayda 551 kişi tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik kasımdan bu yana düzenlenen operasyonlarda yakalanan bin 122 şüpheliden 551'i tutuklandı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:25
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığının ortak çalışması sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 756'sı muvazzaf bin 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9, 16 ve 30 Haziran ile 21 Temmuz 2020'de düzenlenen 8 operasyonda bin 29 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 551'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 162'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyet, 283'ü de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Değişen delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle 15, operasyon tarihleri öncesinde diğer birimlerce haklarında işlem yapılmasından dolayı da 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 93 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.



İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.