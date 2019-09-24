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İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 30 şüpheliden 19'u yakalandı

İzmir'de terör örgütü FETÖ'de yönetici ve üye olduğu tespit edilen 30 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 19 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ettiği bildirildi.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı çalışmalarda;örgütün  çeşitli kademelerinde üye ve yönetici olduğu anlaşılan 30 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başavcılığı'ndan alınan yakalama emri sonrası harekete geçen polis ekipler, sabah saatlerinde, İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
 
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şuana kadar 30 şüpheliden 19'unu yakalarken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; birçok örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınana şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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