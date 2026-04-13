  İzmir'de freni patlayan kamyon okul bahçesine devrildi
İzmir'de freni patlayan kamyon okul bahçesine devrildi

İzmir'in Konak ilçesinde freni patlayan pirinç unu yüklü kamyon, elektrik trafosuna çarptıktan sonra Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak bahçeye devrildi. Kazada sıkışan sürücü Hakan A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Trafonun zarar görmesiyle Ulubatlı Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesildi.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarptı ve ardından bir ilkokulun bahçesine devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları yaşanan korku dolu anları anlattı.

FRENİ PATLAYAN KAMYON TRAFOYU PARÇALAYIP OKUL BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Hakan A'nın (36) kullandığı 42 AHA 530 plakalı pirinç unu yüklü kamyonun, 3449. Sokak'tan yokuş aşağı indiği sırada freni patladı.

Kontrolden çıkan kamyon önce elektrik trafosuna çarptı, ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak okul bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI: HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan trafonun zarar görmesi nedeniyle Ulubatlı Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesildi. Ekiplerce devrilen kamyonun kaldırılması ve mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI SERKAN KILINÇ: 'KORNA BASA BASA GELİYOR'

Kaza öncesi otomobiliyle seyreden Serkan Kılınç, AA muhabirine, kamyonun korna çalmasını duyduktan sonra durduğunu söyledi.

Kılınç, "Yokuştan korna basa basa geliyor. Trafoya çarptıktan sonra içeri girdi. Hemen koştuk. 'Ses var mı?' diye seslendik. Adamın sesi geliyordu. Sürücüyü yaralı bir şekilde çıkardılar. Korna sesini duyunca durdum. Durmasam beni de sürükleyecekti. Kornaya arka arkaya basarak yani 'Çekilin önümden' diyordu. Onu duyunca herkes önünden kaçtı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

