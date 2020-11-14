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İzmir'de geçici barınma merkezine konteynerlerin sevkiyatı devam ediyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için AFAD koordinasyonunda oluşturulan geçici barınma merkezine, konteynerlerin sevkiyatı devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında konteynerler, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulacak.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 15:29 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:16
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Bayraklı ilçesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki geçici barınma merkezinde, dün başlayan konteyner yerleştirme çalışmalarına bugün de devam edildi.

Şu ana kadar 28 konteynerin getirildiği alana gün sonuna kadar 80 konteynerin gelmesi bekleniyor. Alanda altyapı çalışmaları da sürüyor.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde duş ve tuvalet de yer alıyor. Kaloriferle ısınacak konteynerlerin sıcak su ihtiyacı, güneş enerjisiyle karşılanacak.

Çalışmalar tamamlandığında konteynerler, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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