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İzmir'de gıda terörü: 7 ton bozuk süt ele geçirildi

İzmir Bornova'da iki ayrı soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde 7 tonun üzerinde tarihi geçmiş süt ürünü bulundu. Halk sağlığını tehdit eden ürünler tek tek toplatıldı. Bozuk süt ürünleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA15 Mayıs 2025 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
İzmir'de gıda terörü: 7 ton bozuk süt ele geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirilirken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Depolardaki kontrollerde toplam ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

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