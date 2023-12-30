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İzmir'de göç operasyonu! 199 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botlar içerisindeki 121 göçmen kurtarıldı.

İHA30 Aralık 2023 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
İzmir'de göç operasyonu! 199 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik bot olduğunu tespit ederek bölgeye gitti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen lastik botlar içerisindeki toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında çerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması ve hareketli lastik botların tespiti üzerine harekete geçti. Motor arızası bulunan lastik bot ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 121 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

  • göçmen yakalamaları
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  • motor arızası

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