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İzmir'de grev krizi: ''Aylardır maaşımızı yarım alıyoruz''

İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan yaklaşık 2 bin 700 işçi, düzenli maaş alamadıkları, biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
İzmir'de grev krizi: ''Aylardır maaşımızı yarım alıyoruz''
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Buca Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, aylardır maaşlarını parça parça aldıklarını belirterek, "Aylardır biz maaşımızı yarım alıyoruz. Önce 15'inde almamız gereken maaşımız 20'sine sarktı. 20'sinde ödenmesi gereken ikiye bölündü. Artık parça parça yatırılmasını da geçtik şu an haziran ayındayız mayıs ayının maaşını almamız gerekirken biz halen nisan ayının yarım maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz." dedi.

Pektaş, belediyedeki 1763 işçinin ücretlerini alamadığı için mağduriyet yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sesimizi yükseltmek zorundayız çünkü sesimizi duyuramıyoruz işverene. Büyükşehir işçisi için sokakları kapatan sendika bugün burada yok. Sendika da bize destek vermiyor. Biz İzmir halkına seslenmek, Buca işçisine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ortalama kişi başı 150 bin lira civarında alacağımız var ve bu alacaklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"BU BÖYLE GİTMEZ, GEÇİNEMİYORUZ" PANKARTI AÇTILAR

Karabağlar Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup işçi, "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankart açtı, yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

Genel-İş 5 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Umut Altun, yaklaşık 3 aydır maaşların düzensiz olduğunu, maaşlarını kimi ay yarım aldıklarını, kimi ay ise hiç alamadıklarını söyledi.

Karabağlar Belediyesinde çalışan yaklaşık 900 işçinin mağdur olduğunu belirten Altun, "Ortalama her bir işçinin 150-180 bin lira civarında iş yerinden alacağı var. Bu alacaklarımızla ilgili görüşme taleplerimize rağmen bir çözüm bulunamıyor. Belediye yönetimi çözüm bulma noktasında bizim kadar hassas ve duyarlı yaklaşmıyor. Bir ödeme planı ortaya çıkarmaması sonucunda biz de bir oturma eylemi karar verdik." ifadelerini kullandı.

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