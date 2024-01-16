İzmir'de güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

Alınan bilgiye göre, M.A. (45), eşi B.A'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine geldi.

Burada M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sercan Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sercan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki ifadesinde olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.