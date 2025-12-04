İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4552
  • EURO
    49,6758
  • ALTIN
    5738.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var
Güncel

İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

İzmir'in Çeşme ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var
ABONE OL

H.K'nin (36) kullandığı 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç, Atadağ Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Samet Kilci'nin (35) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan motosikletteki M.D. (18) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.