İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

H.K'nin (36) kullandığı 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç, Atadağ Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Samet Kilci'nin (35) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan motosikletteki M.D. (18) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.