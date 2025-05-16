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İzmir'de halkın sağlığı hiçe sayıldı... CHP'li belediyeye sert tepki

İzmir Gaziemir'de açık alanda çöp depolanmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, 'CHP'li belediyeler, çevre söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmıyorlar fakat iş kendi arka bahçelerine gelince orayı görmüyorlar.' ifadelerini kullandı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 14:21 - Güncelleme:
İzmir'de halkın sağlığı hiçe sayıldı... CHP'li belediyeye sert tepki
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Gaziemir'de iki alanda toplanan evsel nitelikli atıkların çevre kirliliğine yol açtığını, halkın sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarnıç Mahallesi'nde iki ayrı bölgede evsel atıkların açık alanda toplandığını ifade etti.

Çevre kirliliğine neden olan vahşi depolamanın halk sağlığını da tehdit ettiğini vurgulayan Atmaca, şunları söyledi:

"CHP'li belediyeler, çevre söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmıyorlar fakat iş kendi arka bahçelerine gelince orayı görmüyorlar. Bu alana Sarnıç deniyor ve kelime anlamı itibarıyla su deposu demektir. Bu atıkların toplandığı alan, Tahtalı Barajı koruma havzası içinde kalıyor. Orada biriktirilen atıklarda hangi kimyasallar, hangi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla yağmurla bunlar yeraltı sularına karışacak ve havzayı kirletebileceğinden dolayı tüm İzmir halkının sağlığını etkileyebilecek nitelikte çevre kirliliğine sebebiyet verebilir. Bu işin sorumluları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesidir."

Sarnıç'ta yine orman kenarındaki başka alanda vahşi depolama yapıldığını tespit ettiklerini belirten Atmaca, bölgedeki atıkların ivedilikle kaldırılmasını istedi.

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