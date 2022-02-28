İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de uyuşturucu hap imalathanesi kuran 5 şüpheli tutuklandı
Güncel

İzmir'de uyuşturucu hap imalathanesi kuran 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yurt dışından getirilen makinelerle kurdukları imalathanede uyuşturucu niteliği olan yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi hap imal ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı. Operasyonda yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi 450 bin 881 hap ele geçirildi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:23
ABONE OL

İzmir polisi, 18 Şubat'ta Karşıyaka ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu niteliği olan 277 bin 424 hap bulundu, sürücü M.G. (38) gözaltına alındı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında hapların, Gaziemir ilçesindeki imalathanede hazırlandığı belirlendi. Düzenlenen baskında A.K. (49), B.H. (23), Z.B. (30) ve E.G. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından getirttikleri yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki makineleri, 4 katlı binanın 4. katına vinç yardımıyla çıkararak imalathane kurdukları tespit edildi. Burada da yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi 168 bin 486 hap bulundu. Ekiplerin bu operasyonla bağlantılı uygulamalarında 4 bin 971 hap daha ele geçirildi. Böylece ele geçirilen hap miktarı 450 bin 881 oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.