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İzmir'de hareketli dakikalar! Etrafa rastgele ateş açan şahıs intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda önce dakikalarca etrafa ateş etti, annesi ve kız kardeşini içeri gönderdikten hemen sonra ise intihar etti.

DHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
İzmir'de hareketli dakikalar! Etrafa rastgele ateş açan şahıs intihar etti
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Olay, saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2931 Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Enes Kartal, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Kartal'ın balkonda görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alınırken, bölgeye Özel Harekat polisleri ile keskin nişancılar yönlendirildi.

Polisin 1 saatlik ikna çalışmalarının ardından Enes Kartal, pompalı tüfekle intihar etti. Olayı gören Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Enes Kartal'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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