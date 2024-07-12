İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama: Soruşturma başlatıldı

Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz."