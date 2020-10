İzmir'de HDP önündeki evlat nöbetine bir baba daha katıldı: Ömrüm yettiği kadar buradayım

AA 30 Ekim 2020 Cuma 12:58 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:58

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde Laçin'le birlikte nöbete başlayan Yasür Dülge 27 yaşındaki oğlunun 10 sene önce HDP ve uzantıları tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana haber alamadığını belirterek oğluna dağdan dönmesi için çağrı yaptı.

Dülge, oğlunun bir akşam eve gelmediğini, bir süre sonra telefonunun kapandığını ve sonra da kendisine ulaşamadıklarını aktararak tüm Türkiye'de evladını aradıklarını söyledi.

- "ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR BURADAYIM"

Araştırmalar sonrası oğlunun dağda olduğunu öğrendiklerini anlatan Dülge, "Sara hastalığından uzun süre tedavi gördü. Hem hastalığından hem saflığından yararlanarak oraya götürdüler. Hiç irtibat kuramadık. Mehmet amcanın burada olduğunu duydum. Burada nöbete başladım. Karakol, emniyet her yere başvurdum, gitmediğim yer yok. Oğlum, bir an önce dön. Gelmeden buradan gitmem. Ömrüm yettiği kadar buradayım. Bir an önce gelsin, teslim olsun, cezası varsa cezasını çeksin." diye konuştu.

Laçin de Dülge'nin de yanında nöbete başlamasından mutlu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Yasür Bey'in gelmesi bana güç ve cesaret verdi. 210 gündür HDP İzmir il binası önünde süresiz nöbetim devam ediyor. Nöbete başladığımda bunlara 15 gün süre verdim. 15 gün içinde evladımı geri getirin ya da evladımın sizin tarafından götürülmediğine ikna edin, kalkayım buradan. Muhatap olmadılar. Nöbetime devam ettim. O gün bugündür buradayım. Boş hayallerin peşinde oldukları meydanda. Dün 29 Ekim'di. Bütün Türkiye gururla 29 Ekim'i kutladı. Partiler şanlı bayrağını asmış, onlar özgürlükten bahsediyor utanmadan. Yasal partiyse niye şanlı bayrak yok. Pankart asmışlar utanmadan."

Çocuklarını dağa kaçıranların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Laçin, "HDP yönetimi aleyhine başsavcılığa dilekçe verdim. İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere İzmir Valiliğine dilekçe verdim. Dilekçelerimi takip ediyorum. Umut ediyorum dava açılacak. Onlar kaçsın, ben kovalarım. Kızımı kalkan olarak kullanıyorlar." sözlerine yer verdi.