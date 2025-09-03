İSTANBUL 31°C / 22°C
  İzmir'de eğitim uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybetti
İzmir'de eğitim uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybetti

Eğitim amaçlı havalanan bir eğitim uçağı, İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. 1 pilot hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA3 Eylül 2025 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

- VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

  • helikopter düştü
  • Torbalı Kırbaş Mahallesi
  • sağlık ekibi sevk

