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İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 25 gözaltı

İzmir'de jandarmanın huzur ve güven uygulamasında 6 bin 600 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

DHA21 Mart 2021 Pazar 13:14 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 13:14
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 447 personelin katılımıyla 165 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 6 bin 600 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 2 bin 508 araç denetlendi. Uygulama kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı. 19 araç trafikten men edilirken, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymadıkları tespit edilen 80 araç sürücüsüne toplam 35 bin 388 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 14 bin lira para cezası verildi. Öte yandan 4 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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