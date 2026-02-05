İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
  • İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu
Güncel

İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 39 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

5 Şubat 2026 Perşembe 15:29
İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu
3 Şubat günü saat 22.30'da, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-22) tarafından durdurulan hareketli bot içerisinde yapılan kontrollerde, 11'i çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Aynı botta yapılan incelemelerde, göçmen organizatörlüğü yaptığı değerlendirilen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasal olmayan yollarla terk etmeye çalıştığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken; yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

