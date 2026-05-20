  • İzmir'de ''ihaleye fesat'' soruşturmasında yeni gelişme
Güncel

İzmir'de ''ihaleye fesat'' soruşturmasında yeni gelişme

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:57
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü S.E, Erensan İnşaat yetkilisi S.E. ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi M.Ö. gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü.

Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi.

  • ihale fesatı
  • Egeşehir Yapı Planlama
  • gözaltı operasyonu

