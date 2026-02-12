İSTANBUL 15°C / 11°C
  • İzmir'de iki balkon çöktü: Otomobiller zarar gördü
Güncel

İzmir'de iki balkon çöktü: Otomobiller zarar gördü

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı binanın iki balkonu, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
İzmir'de iki balkon çöktü: Otomobiller zarar gördü
Alınan bilgiye göre, 1. Kadriye Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalarının düştüğü 2. kattaki balkonda da çökme meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu bina önünde park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

Binanın ikinci katında yaşayan 77 yaşındaki Haydar Açıl, televizyon izlerken bir gürültü duyduğunu, önce bir aracın duvara çarptığını zannettiğini söyledi.

"BİNADA BAŞKA KİMSE OTURMUYOR"

Pencereden dışarı baktığında olayı anladığını anlatan Açıl, "Bir baktım 3. katın balkonu bizim ikinci katın balkonuna çarpıyor. Oradan da arabayı eziyor. Ondan sonra strese girdik. Ben KOAH hastasıyım. Strese girince nefes alamadım. Ambulansa haber verdik. Ambulans, itfaiye, belediye geldi. Binada başka kimse oturmuyor. Hanımla ben varız." ifadelerini kullandı.

Otomobilin kendilerine ait olduğunu belirten Açıl, "KOAH hastası olduğum için ilana koymuştum, bir senedir satamadık. Satılsaydı bu başımıza gelmeyecekti." dedi.

  • İzmir Konak
  • 3 katlı bina
  • Balkon çökmesi

