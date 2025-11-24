İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

İzmir'de iki işçi servisi birbirine girdi: 13 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 00:45
İzmir'de iki işçi servisi birbirine girdi: 13 yaralı
İlçedeki fabrikalara işçi taşıyan Resul T'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Hikmet Ç. (55) idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs, Turgutlu-İzmir kara yolundaki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs ve minibüsteki 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

