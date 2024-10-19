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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü, motosikletteki 1 kişi yaralandı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, Ahmet Ali Altuntaş (44) idaresindeki 35 CEE 059 plakalı motosiklet, Ertuğrul Mahallesi 3078 ile 3103 sokak kesişiminde Serdal Demirel (17) yönetimindeki 45 ACJ 264 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Altuntaş ile hangi motosiklette olduğu henüz öğrenilemeyen yolcu Ş.Ç. (16) ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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