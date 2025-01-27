İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ARE 593 plakalı otomobil, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda, aynı yöne seyreden O.B'nin kullandığı 35 BNV 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 35 ARE 593 plakalı otomobildeki K.A. ile C.D. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan K.A. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, C.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. O.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.