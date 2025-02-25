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Güncel

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: Karı koca öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:17 - Güncelleme:
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: Karı koca öldü
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Mehmet Kazım Sertdemir (71) yönetimindeki 35 CER 11 plakalı otomobil, Fazıl Say Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. (42) idaresindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Kazım ve eşi Seniye Sertdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

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