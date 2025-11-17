İSTANBUL 20°C / 16°C
Güncel

İzmir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: Alevler konteynerlere sıçradı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
İzmir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: Alevler konteynerlere sıçradı
Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki yapımı süren binanın şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Bir otomobilde de hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

"ALEVLER KONTEYNERLERE SIÇRADI"

İnşaatta çalışan işçilerden Volkan Marangoz, çalıştıkları sırada yatakhaneden alevlerin yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Marangoz, "10-15 konteyner yandı. İtfaiyecilere yardımcı olduk, benim de elim incindi. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Beton mikseriyle söndürmeye çalıştık, fayda etmedi. Birden alevlerin arasında kaldık." diye konuştu.

  • şantiye yangını
  • konteyner hasarı
  • işçi barınma

