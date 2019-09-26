İzmir'de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir Limanı'nda konteyner taşıyan tırın çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Aziz D'nin kullandığı konteyner taşıyan tır, dönüş yaptığı sırada limanda görevli Halil Keleş'e (53) çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.