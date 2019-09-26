25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6797
  • 6,2352
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Limanı'nda konteyner taşıyan tırın çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Aziz D'nin kullandığı konteyner taşıyan tır, dönüş yaptığı sırada limanda görevli Halil Keleş'e (53) çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Avusturya'da Müslümanlara karşı tepki çeken girişim

Avusturya'da Müslümanlara karşı tepki çeken girişim

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'
 

POPÜLER HABERLER

Boston Dynamics´in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Boston Dynamics´in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA