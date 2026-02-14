İSTANBUL 16°C / 12°C
  İzmir'de istinat duvarı faciası! Binalar boşaltıldı, araçlar göçüğe düştü
Güncel

İzmir'de istinat duvarı faciası! Binalar boşaltıldı, araçlar göçüğe düştü

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi. Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 12:13
İzmir'de istinat duvarı faciası! Binalar boşaltıldı, araçlar göçüğe düştü
ABONE OL

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, AA muhabirine, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

