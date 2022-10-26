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İzmir'de istirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan doktor H.B.C.'ye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

DHA26 Ekim 2022 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
İzmir'de istirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
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Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.

SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.'ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi. (DHA)

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