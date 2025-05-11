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İzmir'de kaçak kazı orman yangınına sebep oldu: 5 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 18:56 - Güncelleme:
İzmir'de kaçak kazı orman yangınına sebep oldu: 5 tutuklama
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Kayadibi mevkisinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, bölgedeki incelemede yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur tespit etti.

Yangının bu alandan çıktığının değerlendirilmesi üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yaptığı iddiasıyla A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçlerin hafif ticari araca yükledikleri görülüyor.

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