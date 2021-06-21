İzmir'de kaçakçılara baskın: 3 bin 810 cep telefonu yakalandı

DHA 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:31

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'daki bir evin çatı katında gümrük kaçağı cep telefonu, batarya ve şarj aletleri olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Geçen 16 Haziran'da söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, piyasa değeri 1 milyon lira olan ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 810 cep telefonu, 3 bin 735 batarya, 3 bin 650 şarj aleti ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.O.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.