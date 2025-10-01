İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

İzmir'de kaçakçılığa geçit yok

İzmir'de düzenlenen 20 operasyonda çeşitli miktarlarda boş ve dolu makaron, gümrük kaçağı sigara, kozmetik ürün, taklit etil alkol, sikke ele geçirildi, gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
İzmir'de kaçakçılığa geçit yok
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül'de kent genelinde sahte içki ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla 20 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 1 milyon 760 bin boş ve 72 bin 700 dolu makaron, 44 bin 308 sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı 18 bin 46 paket sigara, 384 elektronik sigara cihazı, 30 elektronik sigara likiti, 5 kilogram kıyılmış tütün, 1755 litre taklit etiketli etil alkol, 58 litre muhtelif içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 kozmetik ürünü, 114 elektronik eşya ve 67 oto yedek parçası, 1730 ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 750 litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i hakkında adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

  • izmir
  • dolandırıcılık
  • operasyon

