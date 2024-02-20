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İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 42 şüpheliye adli işlem yapıldı

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 30 ayrı operasyonda piyasa değeri 28 milyon 500 bin lira olan yüklü miktarda sahte ve kaçak ürün ele geçirdi. Olaylarla ilgili ise 42 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

IHA20 Şubat 2024 Salı 12:45 - Güncelleme:
İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 42 şüpheliye adli işlem yapıldı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-15 Şubat tarihleri arasında il genelinde 30 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında, Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde; 6 ikamet, 14 iş yeri, 7 araç, 5 depo, 3 şahsın üzerinde ve kargo gönderilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 73 bin 663 şişe sahte içki, 5 bin 226 litre sahte etil alkol, 156 paket gümrük kaçağı sigara, 470 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 973 bin 100 adet boş makaron, bir kilo 54 gram kıyılmış tütün, bin 86 adet kaçak cep telefonu, 8 bin 508 adet kaçak ilaç, 83 adet kaçak elektronik eşya, 596 adet tarihi eser, 70 adet sikke, bin 700 litre katkılı akaryakıt, 73 adet elektronik sigara cihazı, 169 adet elektronik sigara likidi, 7 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

Öte yandan aynı tarihlerde Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 5 umuma açık iş yeri sahte/kaçak alkol yönünden denetlenirken, operasyonlarda 42 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi, adliyeye sevk edilen 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • kaçakçılık
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  • operasyon

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