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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 972 litre alkol ele geçirildi

Jandarma ekipleri, İzmir'in Kınık ilçesinde kaçakçılara baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, 972 litre kaçak alkol ele geçirildi.

IHA27 Kasım 2020 Cuma 10:21 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 10:21
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Dündarlı Mahallesi’nde 1 kişinin kaçak alkol üreterek piyasaya sürdüğünü belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 767 litre kaçak şarap, 110 litre kaçak rakı, 95 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler olmak üzere satışa hazır toplamda 972 litre kaçak alkollü içki ele ele geçirdi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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