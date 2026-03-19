  • İzmir'de kahreden kaza... Şalgam kovasına düşen bebek hayatını kaybetti
İzmir'de kahreden kaza... Şalgam kovasına düşen bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 11:50
Korkunç olay, dün Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1 yaşındaki Alpaslan A., annesinin temizlik yaptığı sırada balkona çıktı.

Bebek, balkondan ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düştü. Durumu fark eden anne, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alpaslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, anneyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

