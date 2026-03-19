Korkunç olay, dün Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1 yaşındaki Alpaslan A., annesinin temizlik yaptığı sırada balkona çıktı.

Bebek, balkondan ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düştü. Durumu fark eden anne, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alpaslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, anneyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.