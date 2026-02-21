İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de kahreden ölüm: Saman balyaları can aldı
Güncel

İzmir'de kahreden ölüm: Saman balyaları can aldı

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
İzmir'de kahreden ölüm: Saman balyaları can aldı
ABONE OL

Abdurrahman Avcı (53), Karaburç Mahallesi'nde yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.

Saman balyalarının altında kalan Avcı, ağır yaralandı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına aldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Görüntülerde, Avcı'nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.