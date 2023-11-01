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  • İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
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İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İHA1 Kasım 2023 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Bin 257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

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