  • İzmir'de kan donduran kedi katliamı: Başsavcılık o karara itiraz etti
İzmir'de kan donduran kedi katliamı: Başsavcılık o karara itiraz etti

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan ve 'yoğunluktan çöpe bıraktım' dedikten sonra adli kontrolle serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E. hakkında flaş gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda infial yaratan olay sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğinin verdiği serbest bırakma kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

24 Mayıs 2026 Pazar 10:11
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli veteriner hekim Hakan E. (41) hakkında, "çevreyi kasten kirletmek" ile "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde 21 Mayıs'ta çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

