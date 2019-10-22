İzmir'de kan donduran olay: Üvey kardeşini bıçakla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) yardım istediğini duyan komşuları, eve girdiklerinde genci bıçaklanmış halde buldu.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sıralarda evden çıktığı görülen Efe Can D'nin üvey kardeşi A.D'yi (19) arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra ekiplerce yakalanan A.D, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.