İzmir'de kanlı olay: 14 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, M.B. (43), E.K. (23) ve M.O. (33) adli kontrol şartı ile E.V. (51) ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

- OLAY

Göztepe Paten Pisti'nde 19 Eylül'de, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, olayda Emircan Övüç (24) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.