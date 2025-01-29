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  • İzmir'de karada mahsur kalan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de karada mahsur kalan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken denize düşen 2 düzensiz göçmenle karada mahsur kalan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
İzmir'de karada mahsur kalan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-30) yönlendirildi.

Ekiplerin, "dur" ihtarlarına uymayıp kaçmaya çalışan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen denize düştü. Bottaki diğer göçmenler ise karaya çıktı.

2 GÖÇMEN DENİZE DÜŞTÜ

Denize düşen 2 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, daha sonra Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle karadaki düzensiz göçmenleri bulundukları bölgeden aldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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