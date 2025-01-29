İzmir'de karada mahsur kalan 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-30) yönlendirildi.

Ekiplerin, "dur" ihtarlarına uymayıp kaçmaya çalışan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen denize düştü. Bottaki diğer göçmenler ise karaya çıktı.

Denize düşen 2 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, daha sonra Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle karadaki düzensiz göçmenleri bulundukları bölgeden aldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.