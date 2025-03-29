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İzmir'de kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
İzmir'de kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
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Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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