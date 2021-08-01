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Güncel

İzmir'de kışlaya yönelik ''sabotaj girişimi'' iddiası

İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:30
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Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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