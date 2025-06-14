İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği öncülüğünde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan grup, "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Belediye destekli kooperatif mağdurlarıyız" ve "Burada çok büyük yolsuzluk var" yazılı pankartlar açarak slogan attı.

Grup adına konuşan Sonay Bezirci, Büyükşehir Belediyesinin garantörlüğünde 2021'de başlatılan konut projesinin uzun yıllar geçmesine rağmen başlamadığını söyledi.

RANT, KİŞİSEL ZENGİNLİK VE SİYASİ KORUMA

Mağduriyet yaşayan 6 kooperatifin üyelerinin bir araya gelerek haklarını savunmaya çalıştığını ifade eden Bezirci, şöyle konuştu:



"Belediyenin güvencesiyle yatırım yapan binlerce vatandaş, projelerde inşaata başlanmadığını, başlayan yerlerde yol alınamadığını, yönetimlerin keyfi ve çoğu zaman usulsüz uygulamalara imza attığını ve sürecin kamu çıkarından tamamen uzaklaşıp ranta, kişisel zenginleşmeye ve siyasi korumaya dayalı bir düzen haline geldiğini acı şekilde görmüştür. Bu kirli yapının içinde yalnızca teknik hatalar ya da bürokratik gecikmeler değil, açıkça suç teşkil eden ve belgelenmiş durumlar bulunmaktadır."

TUGAY VE ÖZEL MAĞDURİYETLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Bezirci, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mağduriyetlerini görmezden geldiğini öne sürdü.

Haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Bezirci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalınan sadece bizim paramız değil, umutlarımız, güvenimiz ve çocuklarımızın geleceğidir. CHP bu dosyaya dair suskunluğunu sürdürdüğü her gün bu suça daha fazla ortak olmaktadır. Halkçı bir çizgiden söz edilecekse önce halkın parasıyla yapılan bu vurgunların hesabı sorulmalı, sorumlular partiden ve kamusal görevlerinden derhal el çektirilmeli ve mağduriyetin giderilmesi için somut yol haritası ortaya konulmalıdır. Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarını üstlenmeli, kooperatifleri tüm süreçlerde muhatap almalı, görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. İşlemler şeffaf şekilde yürütülmeli, süreç başlamadan önce üyelerle mutabık kalınmalıdır."

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