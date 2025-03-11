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İzmir'de körfeze atık deşarjı! Vatandaş tepkili: Lağım oluşmuş

İzmir'de, atık su deşarjının yapıldığı körfezde suyun rengi değişti, çevreye kötü kokular yayıldı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, 'Gerçekten bu göz göre göre yapılamaz. Maalesef İzmir'in geldiği durum bu ve çok yazık' diye konuştu.

AA11 Mart 2025 Salı 17:05 - Güncelleme:
İzmir'de körfeze atık deşarjı! Vatandaş tepkili: Lağım oluşmuş
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Öğle saatlerinde, Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edildi. Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden oldu.

Etrafa yayılan kötü kokular ise çevrede rahatsız edici boyuta ulaştı.

"ŞU ETRAFA BAKSANIZA LAĞIM OLUŞMUŞ"

Sahilde yürüyüş yapan Arif Yıldırım, gerçekleşen durumu "kötü" olarak nitelendirdi.

Körfeze gönderilen kirli suyu ilk başta dalga zannettiğini anlatan Yıldırım, "Etrafa koku yayılınca ne olduğunu anlamış oldum. Gerçekten bu göz göre göre yapılamaz. Maalesef İzmir'in geldiği durum bu ve çok yazık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Gelip bunlara bakmaları lazım. Burada balıklar ölüyor, doğa, hava ve görüntü kirliliği var. Yani bunu nasıl böyle göz ardı etmişler? Şu etrafa baksanıza lağım oluşmuş. Yazık günah. Buna bir el atmaları lazım mutlaka." diye konuştu.

"DENİZİN RENGİ DE KAHVERENGİNE DÖNDÜ"

Necmettin Teke ise yürürken bir anda kötü kokuya maruz kaldıklarını ifade etti.

Sahilde bir süre dinlenmek istediklerini anlatan Teke, "Burada biraz oturmayı düşünüyorduk ama olmadı. Birazdan gideceğiz. Denizi seyretmeye geldik ama kokudan oturamıyoruz. Denizin rengi de kahverengine döndü. Pis sular dibe indi." ifadelerini kullandı.

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