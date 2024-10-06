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Güncel

İzmir'de korku evi skandalı! Çocukların geçtiği sokakta kesik baş ve gövdeler var

Alsancak'taki Bornova sokağında bir korku evinin tanıtımı kan dondurdu. Çocuklar ve gençlerin yoğunlukta olduğu sokakta, kesik baş ve gövdelerin sergilendiği görüldü.

Kübra ŞENAL / Star Gazetesi6 Ekim 2024 Pazar 12:21 - Güncelleme:
İzmir'de korku evi skandalı! Çocukların geçtiği sokakta kesik baş ve gövdeler var
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İzmir'deki korku evi skandalı sosyal medyada gündem oldu. İşletme sahibinin korku evinin tanıtımını yapmak için sokakta kanlar içinde kesik baş ve insan vücudu sergilemesi tepkilere neden oldu.

Alsancak mahallesinin en işlek sokaklarından biri olan Bornova'daki görüntüler önceki gün İstanbul Fatih'te yaşanan iki gencin cinayetlerini hatırlattı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Yaşanan olayların ardından İzmir'deki söz konusu görüntüler adeta kan dondurdu.

Şiddet içerikli animasyon ve oyunların yanı sıra vahşetin çeşitli yöntemlerle normalleştirilmeye çalışılmasına yoğun tepkiler sürüyor.

EDİRNEKAPI CİNAYETİ ÜZERİNE

Uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Semih Çelik'in önce Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katletmesi, sonrasında ise Edirnekapı surlarında yaşıtı İkbal Uzuner'i üç parçaya bölmesi ülke genelinde infiale neden oldu.

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