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İzmir'de korkulan oldu! Kilometrelerce uzanan çöp dağları alev topuna döndü

İzmir'in Buca ilçesinde 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda korkulan oldu. Büyük bir çöplüğe dönen Buca'daki Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yangın çıktı.

IHA6 Temmuz 2025 Pazar 10:33 - Güncelleme:
İzmir'de korkulan oldu! Kilometrelerce uzanan çöp dağları alev topuna döndü
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İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Seyhan Mahallesi'nde adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu.

Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi. İlk müdaheleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı.

Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Bu arada, demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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